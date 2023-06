Il ministro e vicepremier "porte Mit aperte"

Breve visita istituzionale a Palazzo degli Elefanti del vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, che ha voluto incontrare il neo sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino.

Non solo per augurargli buon lavoro ma anche per confronto operativo su alcuni temi di grande interesse per la città.

I temi dell’incontro

Al centro del colloquio anzitutto il nodo ferroviario di Catania, che da anni attende di essere finanziato, opera strategica del valore di circa 900 milioni di euro che consentirebbe di rimuovere la cintura ferroviaria e restituire il mare alla città; argomento molto caro al sindaco Trantino e su cui il ministro Salvini ha mostrato grande disponibilità.

Altri argomenti sul tappeto riguardano l’emergenza abitativa, il Pnrr e le infrastrutture per i trasporti e la mobilità, tra cui il completamento della metropolitana, ulteriori dossier specifici su cui Trantino e Salvini si sono riservati successivi approfondimenti.

Salvini, “Buon lavoro al sindaco di Catania, porte Mit aperte”







“Oggi in Comune a Catania. Buon lavoro al nuovo sindaco, Enrico Trantino, e a tutti i rappresentanti della Lega. Avanti con il buonsenso e il lavoro di squadra: su infrastrutture e trasporti le porte del mio ministero sono e saranno sempre aperte”. Lo scrive, su Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini dopo l’incontro a Palazzo degli Elefanti.

“La Lega ha dato e darà il suo contributo a Catania”

“E’ mio piacere tornare in questo straordinario Comune. Col sindaco abbiamo parlato subito di cose concrete: della stazione ferroviaria, della possibilità di restituire il mare ai catanesi, del problema sicurezza, dell’organico e della pulizia. E di quello che serve in concreto alla città: personale, contributi e attenzione. Dal mio punto di vista come Infrastrutture, lavori pubblici, casa e trasporti ci sono e ci sarò. Ma non solo su questo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini dopo avere incontrato il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino.

“Noi come Lega – ha aggiunto – abbiamo dato in passato e daremo in futuro il nostro piccolo o grande contributo, a seconda dei punti di vista a questa splendida città. Sono venuto a fare i complimenti al sindaco perché vincere con così tanto affetto vuol dire che c’è tanta fiducia che vedremo di ripagare al massimo”.

Trantino, “Salvini sensibile a problemi città, come sempre”

“Matteo Salvini con questa sua venuta a Catania è stato sensibile come sempre. Gli abbiamo rappresentato i problemi del nodo ferroviario Catania nella speranza che si possano trovare e risorse per il finanziamento. Ma è andato anche oltre, chiedendo di verificare tutta una sere di questioni e di criticità che affliggono la nostra comunità. Gliele ho esposte e si è mostrato estremamente sensibile nel cercare di individuare insieme le soluzioni”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino dopo la visita in Municipio del vicepremier e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini.