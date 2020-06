Sorpreso anche un parcheggiatore abusivo

Nel pomeriggio del 22 giugno il personale delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha eseguito nei confronti di Concetto Francesco Graco l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 21 giugno dalla Corte di Appello di Catania in aggravamento della precedente misura cautelare degli arresti domiciliari.

In particolare, l’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per essere stato condannato in primo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione, più volte si è allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione come accertato dalle volanti che non lo avevano trovato presente in casa in occasione di alcuni controlli. Pertanto, il magistrato de Tribunale ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dagli agenti, visto che gli arresti domiciliari non erano idonei a soddisfare le esigenze cautelari del caso.

Inoltre nella mattinata dello stesso giorno, iò personale del nucleo moto volanti ha sanzionato un uomo, V.A., classe in quanto sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via De Simone. All’uomo è stato anche notificato un provvedimento di allontanamento dal luogo.