nel Catanese

Ad Adrano (CT) gli agenti del locale Commissariato hanno sanzionato tre soggetti per inosservanza delle recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Durante il controllo del territorio, in orario notturno, la polizia ha scoperto che tre soggetti si trovavano riuniti in via Neri, senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, necessaria per scongiurare il diffondersi dell’epidemia e, tra l’altro, in un orario in cui vige il cosiddetto “coprifuoco”. I tre sono stati identificati e e non hanno fornito giustificazione alcuna in merito alla loro presenza sul posto e a tarda ora.

Dopo aver disciolto l’assembramento, i trasgressori sono stati sanzionati amministrativamente con il pagamento della somma pari a 400 euro.

Uno di essi, tra l’altro, veniva obbligato al pagamento di una somma pari al doppio, poiché aveva reiterato la violazione della medesima disposizione; egli, infatti, era già stato sanzionato nel mese di aprile scorso nel pieno della prima ondata della pandemia.