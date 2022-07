al policlinico "rodolico" dove lui è ricoverato da due mesi

Attimi di gioia e di commozione nel reparto di Terapia semintensiva dell’Unità di Pneumologia del Policlinico “Rodolico” di Catania: Rosario ha sposato la sua Catia, coronando il sogno d’amore di entrambi.

Rosario ricoverato da due mesi per una grave malattia

L’insolita cerimonia, ai bordi del letto dove Rosario è costretto da due mesi per una grave malattia, è avvenuta alla presenza della figlia del paziente e dei funzionari del Comune di Catania che hanno officiato il matrimonio, con i testimoni e i familiari in collegamento dietro le porte e il personale sanitario ad assistere alla celebrazione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e delle norme anticovid.

Il rito civile celebrato in ospedale

Le nozze della coppia erano state fissate da tempo, tutto era pronto per la celebrazione ma un imprevisto rischiava di far saltare tutto. Così la coppia ha chiesto la possibilità di celebrare il rito civile in ospedale, rinviando i festeggiamenti al rientro a casa di Rosario. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria, Gaetano Sirna, su proposta del direttore del presidio Rodolico, Paolo Adorno, sentito il direttore dell’Unità operativa Carlo Vancheri, ha dato parere favorevole Catia, emozionata, ha stretto la mano al suo Rosario, trasmettendogli fiducia e sicurezza, nell’attesa di riaverlo accanto a sé a casa e Rosario ha ricambiato con lunghi sorrisi e gli occhi pieni di felicità.

Catia: “Siamo felici così, un passo alla volta”

La festa è dunque rinviata, nella speranza che possa essere realizzata al più presto. “Per il momento siamo felici così -ha detto Catia – il nostro obiettivo era quello di giurarci amore eterno unendoci in matrimonio, un passo alla volta”.

Dal Missouri in Sicilia per festeggiare i 40 anni di matrimonio

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato un’altra bella storia d’amore. Dal Missouri alla Sicilia per festeggiare non solo i 40 anni di matrimonio ma anche per cercare le proprie radici. E sono riusciti in entrambi i casi a portare a termine il loro obiettivo. E’ la storia singolare di una coppia di americani, Paul e Lisa, che hanno deciso di fare la traversata dall’America per raggiungere Terrasini, nel palermitano. Si tratta dell’ennesima caso di americani che sono attratti dalla cittadina terrasinese.

La coppia ricevuta al Comune

Non appena saputo della scelta di questa coppia della destinazione Terrasini l’assessore al Turismo Vincenzo Cusumano e la vicesindaco Valeria Mistretta hanno deciso di accogliere marito e moglie al Comune. “Con piacevole sorpresa – ha detto Cusumano – abbiamo ricevuto Paul e Lisa Lucido da Saint Louis, una coppia di sposi che proprio oggi compie 40 anni di matrimonio. Paul e Lisa sono venuti in cerca dei loro parenti che hanno pure trovato, una loro cugina di quarto grado, Franca Noto. I due felici hanno girato in lungo e largo la nostra meravigliosa Terrasini, ed entusiasti si sono fermati a festeggiare nella splendida cornice del Lungomare. La nostra Terrasini non si smentisce mai”.