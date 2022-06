L’avventura di una coppa di Saint Louis a Terrasini

Dal Missouri alla Sicilia per festeggiare non solo i 40 anni di matrimonio ma anche per cercare le proprie radici. E sono riusciti in entrambi i casi a portare a termine il loro obiettivo. E’ la storia singolare di una coppia di americani, Paul e Lisa, che hanno deciso di fare la traversata dall’America per raggiungere Terrasini, nel palermitano. Si tratta dell’ennesima caso di americani che sono attratti dalla cittadina terrasinese.

Il ricevimento al Comune

Non appena saputo della scelta di questa coppia della destinazione Terrasini l’assessore al Turismo Vincenzo Cusumano e la vicesindaco Valeria Mistretta hanno deciso di accogliere marito e moglie al Comune. “Con piacevole sorpresa – ha detto Cusumano – abbiamo ricevuto Paul e Lisa Lucido da Saint Louis, una coppia di sposi che proprio oggi compie 40 anni di matrimonio. Paul e Lisa sono venuti in cerca dei loro parenti che hanno pure trovato, una loro cugina di quarto grado, Franca Noto. I due felici hanno girato in lungo e largo la nostra meravigliosa Terrasini, ed entusiasti si sono fermati a festeggiare nella splendida cornice del Lungomare. La nostra Terrasini non si smentisce mai”.

Paese attrattivo

Non è la prima volta che Terrasini attira gli americani. Un altro episodio che ha visto Terrasini al centro di una vicenda con una turista americana è stata appena qualche mese fa. Jennifer Bond, italo-americana amante dell’escursionismo e dei paesaggi mozzafiato, è stata al centro di una vicenda di grande solidarietà. Aveva smarrito il suo green pass insieme al suo borsello durante la permanenza nella cittadina marinara del palermitano. Un vero guaio perché per potersi spostare aveva disperatamente bisogno di quel certificato verde in versione americana senza il quale avrebbe avuto mille intoppi sul piano burocratico.

L’intervento del sindaco

Il sindaco Giosuè Maniaci ha preso a cuore il caso ed ha deciso di lanciare un appello attraverso i social. Nell’arco di 24 ore si è registrata una grande mobilitazione di cittadini e gli oggetti smarriti, compreso il green pass, sono stati ritrovati.