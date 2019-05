dal 22 al 24 maggio

Circa 800 partecipanti, quasi la metà dei quali sono ricercatrici donne e un quarto giovani al di sotto dei 35 anni; oltre 50 eventi scientifici tra sessioni plenarie, sessioni poster, simposi, corsi di formazione, sezioni video, flash news; 92 relatori che presenteranno i loro studi scientifici. Sono i numeri del V congresso nazionale dell’Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento (Limpe Dismov), società che nasce dalla fusione delle due maggiori associazioni scientifiche che in Italia raccolgono gli operatori sanitari interessati alla malattia di Parkinson e ai disturbi del movimento.

Il Congresso si svolgerà a Catania Centro Congressi del Four Points by Sheraton Catania Hotel, dal 22 al 24 maggio. Dopo la cerimonia inaugurale, mercoledì 22 alle 15, si terrà la prima sessione plenaria “Aggiornamenti sui disturbi del movimento”. “E’ un momento d’incontro molto importante – afferma il professor Mario Zappia, ordinario di Neurologia dell’Università di Catania e presidente di Limpe-Dismov – perché verranno presentati nuovi studi e nuove frontiere di cura per la Malattia di Parkinson, per i Parkinsonismi atipici e per tutti i Disturbi del Movimento”.

Rilevante è anche il respiro internazionale del confronto che punta alla creazione di un Network di Giovani Ricercatori Europei: “Per la prima volta – conclude il prof. Zappia – abbiamo previsto all’interno del nostro congresso una riunione congiunta con un’altra società europea e quest’anno ci confronteremo con la German Parkinson Association sui Parkinsonismi Atipici. Lo spazio sarà lasciato a 10 giovani ricercatori italiani e tedeschi che presenteranno i loro studi originali”.

Come evento satellite dell’evento si terrà nei giorni del 20 e del 21 maggio il corso Ecm per specialisti in Neurologia e Fisioterapisti “La creazione del percorso riabilitativo nel paziente con malattia di Parkinson: dalla neurofisiopatologia alla pratica clinica”, nell’aula Pero della Clinica Neurologica dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Elisa Pelosin e Laura Avanzino dell’Università di Genova e dalla prof.ssa Susanna Mezzarobba dell’Università di Trieste.