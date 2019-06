Accordo tra le scuole e l'Asp di Catania

Si instaura un nuovo rapporto di sinergia tra il dipartimento di prevenzione e le scuole sul fronte della salute degli studenti e, in particolare sull’obbligo dei vaccini.

La collaborazione è stata siglata nel corso di un vertice con dirigenti scolastici del Catanese, che rientrano nel programma della Rete “Obiettivo Sicurezza”, e i responsabili delle Unità Operative nella sede del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania. Nel corso della giornata si sono affrontati i temi degli adempimenti e delle responsabilità, previsti dalle norme vigenti, relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e agli obblighi vaccinali.

“Abbiamo voluto dedicare, per la prima volta, un incontro specifico con le Istituzioni scolastiche – afferma Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione – rispondendo ai diversi quesiti che i dirigenti scolastici ci hanno posto su vari temi: in particolare sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’obbligo vaccinale. Anche questo è un modo di fare prevenzione, in linea con la mission del Dipartimento di Prevenzione, orientata a garantire la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di prevenzione volti al miglioramento della qualità della vita”.

I dirigenti scolastici sono stati coordinati da Loredana Lorena, dirigente scolastico del I Circolo Didattico “Sante Giuffrida” di Adrano.

Nell’occasione è stata, inoltre, rinnovata la Campagna di diffusione del “Quaderno Operativo per la formazione dei docenti-formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, un’iniziativa, proposta dal Dipartimento di Prevenzione, per il tramite dell’Area Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, sulla diffusione dell’utilizzo del “Quaderno Operativo”, un manuale didattico interattivo, ideato dagli ingegneri Elisa Gerbino e Valeria Vecchio, destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per la progettazione di percorsi didattici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Un plauso all’iniziativa – afferma la prof.ssa Lorena – dal momento che l’ingegnere Leonardi, promuovendo questo incontro-dibattito con i dirigenti scolastici su temi complessi, quali la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria, e la questione dell’obbligo vaccinale, ha intercettato l’esigenza proveniente dal mondo scolastico di avviare un proficuo rapporto di collaborazione interistituzionale finalizzato all’ottimizzazione dei servizi scolastici e alla promozione della logica della sicurezza”.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo centrale delle scuole quale luogo privilegiato per la diffusione della cultura della sicurezza, da considerare come un patrimonio di tutti i cittadini in quanto applicabile trasversalmente a tutti gli ambiti di vita e di lavoro.