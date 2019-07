Si tratta di somme provenienti da fondi ex Gescal

Il Governo regionale stanzia fondi per 1 milione per le case popolari di Ponte Boria ed entro 120 giorni dovranno essere appaltati i lavori di risanamento degli alloggi popolari che si trovano a Fiumefreddo di Sicilia.

L’Assessorato regionale alle Infrastrutture, tramite decreto, ha assegnato poco più di un milione di euro, somme provenienti da fondi ex Gescal, all’Istituto autonomo case popolari di Catania, investendo così sul recupero degli edifici di via Regina del Cielo, mai finiti e in abbandono da oltre trent’anni.

“L’intervento che abbiamo destinato a Fiumefreddo – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – riveste una duplice finalità: da un lato il Governo Musumeci, dopo i fondi per le case di via Trieste a Giarre, cancella un’altra delle incompiute della zona jonica; per altro verso, risaniamo una ferita più che trentennale che ha impedito di mettere in campo politiche abitative concrete ed efficaci sul territorio”.

I lavori finanziati, dal valore complessivo di 1.070.587 euro, prevedono il risanamento strutturale e antisismico della palazzina A e il completamento degli alloggi.