“Accelerare le procedure per porre fine a questa vergogna che dura ormai da troppo tempo”.

Lo chiede il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nota inviata ai vertici all’Istituto autonomo case popolari di Agrigento, in merito alle dieci palazzine di largo Martiri di via Fani a Ribera. Gli alloggi sono stati sgomberati, a causa del rischio di crollo, da oltre sei anni e da allora sessanta famiglie sono costrette a vivere in abitazioni in affitto.

Proprio in questi giorni è stato consegnato, dal Consorzio stabile progettisti e costruttori di Maletto, ai vertici dell’Istituto il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione degli immobili, con le prescrizioni richieste dalla Conferenza dei servizi tenutasi al Genio civile di Agrigento nel novembre del 2017.

“Ho incontrato – ricorda il governatore Musumeci – una delegazione di cittadini interessati durante la mia visita a Ribera. E ho assicurato che avrei seguito di persona l’evolversi della paradossale situazione. Continuerò a farlo e non consentirò ulteriori perdite di tempo”. .