I controlli disposti dalla questura

Nel corso della notte appena trascorsa, agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Catania, hanno effettuato un controllo amministrativo in una discoteca all’interno di uno stabilimento balneare che ospitava un evento.

L’evento non autorizzato

Gli agenti hanno constatato che era in corso un evento di pubblico spettacolo durante il quale, in una pista da ballo di circa 500 mq, sono state trovate circa 500 persone intente a danzare e altri 200 stazionavano in prossimità.

Stop alla serata e la denuncia

Considerato che la pista era attrezzata da una importante “americana” che sorreggeva l’apparato illuminotecnico e da un potente impianto di amplificazione audio con postazione DJ e che non risultava essere stata collaudata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli gli agenti hanno provveduto al sequestro penale. La responsabile è stata indagata in stato di libertà per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. La donna ha anche ricevuto una multa per attività abusiva di trattenimento danzanti che prevede una sanzione di oltre 1500 euro. La serata danzate è stata sospesa.

I controlli della questura

In occasione della festività del 1° maggio, sono state organizzate sul territorio, non solo nel capoluogo ma anche in provincia, diverse iniziative. In città, gli eventi principali si sono tenuti soprattutto sul lungomare cittadino, dove, tra gli altri, è stata organizzata un’imponente kermesse musicale che si è tenuta presso il litorale della Playa. L’evento, che ha preso il via la mattina di domenica, si è protratto per tutta la giornata e si è concluso a tarda notte, con la partecipazione di poco meno di 10.000 persone che hanno avuto la possibilità di assistere a spettacoli musicali no-stop e di fruire di aree village e di punti di ristoro.