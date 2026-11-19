Si aprono nuovi scenari sull’omicidio della ragazza di Riposto morta alla fine di agosto scorso.

Quattro ore e mezzo davanti ai pm della Procura di Catania e agli ufficiali del Ris di Messina. Tony Proietto – finora l’unico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri – è uscito alle 20,15 dal comando provinciale dell’arma a Catania.

Non una parola di quanto raccontato ai magistrati, ma il volto sereno di chi sa di aver dato un contributo importante alla ricerca della verità sull’omicidio della ragazza di Riposto del 23 agosto scorso. Nei prossimi giorni i Ris consegneranno in Procura i risultati delle perizie compiute sul luogo del delitto.

Incrociando quei dati con la lettura dei cellulari e del pc che gli investigatori stanno passando al setaccio e con la perizia medico legale è possibile che l’indagine – a breve – si apra nuove traiettorie.