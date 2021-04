Le società sequestrate

Sequestrate società per 12 milioni al clan Laudani

Imprese e aziende in tutta Italia e all’estero

Le indagini della Guardia di Finanza

Duro colpo alla mafia del Catanese nell’ambito di una operazione che ha coinvolta varia zone d’Italia. Il provvedimento riguarda imprenditori legati al clan Scalisi, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Ludani.

Nell’ambito di articolate attività d’indagine coordinate dalla Dda etnea, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione in sei regioni (Sicilia, Lombardia, Veneto, Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia) e 7 provincie (Catania, Roma, Milano, Novara, Udine, Varese e Verona), oltre che in Bulgaria, a due provvedimenti di sequestro patrimoniale in materia antimafia relativi a quote societarie e compendi aziendali riconducibili a imprenditori legati ai Scalisi.

Imprese e aziende al Nord e in Bulgaria

Il clan era già stato colpito dal sequestro di oltre 1 milione e 900 mila euro in contanti nei giorni scorsi, ora un nuovo colpo. Le indagini delle fiamme gialle hanno permesso di accertare la riconducibilità, in capo a due imprenditori catanesi – tratti in arresto per concorso esterno in associazione mafiosa – di ulteriori società, aventi sede a Catania, nel nord Italia e anche in territorio estero, operanti nel settore dei trasporti e della commercializzazione dei prodotti petroliferi.

La rete di fiancheggiatori del clan

Sono stati ricostruiti gli investimenti degli illeciti proventi del boss storico del clan Scalisi, locale articolazione su Adrano della famiglia mafiosa Laudani, Giuseppe Scarvaglieri, considerato un soggetto apicale e sottoposto al 41-bis, in attività imprenditoriali gestite dal nipote, Salvatore Calcagno e da Antonio Siverino e dal figlio Francesco. Questi ultimi, a loro volta, utilizzavano diversi prestanome per la costituzione di numerose società, operanti sull’intero territorio nazionale.

Le società sequestrate

Sono state sequestrate 4 società e i relativi compendi aziendali e disponibilità finanziarie. In particolare i sigilli sono stati apposti alle società La Nuova Group S.r.l.s. e Express S.r.l.s. con sede a Catania, Immobiliare International S.r.l.s. con sede a Verona e Petrol Group S.r.l. con sede a Cologno Monzese[MI]). Convalidato il sequestro d’urgenza nei confronti di ulteriori 3 società e relativi compendi aziendali le AB Logistica S.r.l.s. e Prima Logisti entrambe con sede a Catania e SIVE International Ltd con sede a Sofia [Bulgaria]), per un valore stimato di 12 milioni di euro.