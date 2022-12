Associazioni fanno rete per aiutare i bambini orfani dell’Ucraina, al via raccolta fondi a Catania

12/12/2022

Novanta è il numero dei partecipanti alla cena di beneficenza organizzata sabato scorso all’Hotel Sheraton che ha dato il via alla raccolta fondi in favore degli orfani e delle famiglie ucraine maggiormente colpite dalla guerra: è questo il punto di partenza dell’Associazione V-Kraina, dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e del Lions Club Catania Gioeni.

Sostenere i bambini orfani e le famiglie in difficoltà a Kiev

“È un primo risultato che supera le nostre aspettative”, afferma Iryna Arkhypenko, Presidente dell’associazione V-Kraina. “Insieme all’ANVCG e al Lions Catania Gioeni che ci hanno coadiuvati nell’organizzazione di questo evento, abbiamo inteso promuovere la cultura, gli odori e i sapori tipici ucraini per sostenere i bambini rimasti orfani a causa di questa guerra e le famiglie in difficoltà a Kiev, senza intermediari e in filo diretto con le istituzioni locali”, rassicura.

La sinergia con le realtà di volontariato del territorio

“Sono gli innocenti a pagare il prezzo più alto durante una guerra”, osserva il dott. Andrea Bruno, referente regionale dell’ANVCG. “Nonostante il clamore mediatico e l’attenzione della stampa si siano gradualmente affievolite, continuano incessanti le nostre attività di supporto nei confronti di chi ha perso tutto, anche la propria famiglia, ed è un onore per noi metterci a servizio di chi ha maggiormente bisogno del nostro aiuto, in sinergia con altre realtà di volontariato presenti sul nostro territorio”.

La speranza che il conflitto finisca al più presto

Tra queste, il Lions Catania Gioeni: “Abbiamo voluto dare un contributo concreto ai bambini che hanno perso i genitori e alle famiglie più colpite dalla guerra affinché anche per loro arrivi un dono il prossimo Natale”, conclude il Presidente, il dott. Salvo Puleo. “Speriamo si arrivi presto alla fine di questo conflitto e alla cessazione della violenza che colpisce soprattutto i civili inermi con le bombe e, adesso, anche con il freddo e il gelo“.