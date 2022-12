si è svolto a monreale

Un pranzo di solidarietà per l’Ucraina, presso la sede dell’AsFa di Monreale, per contribuire alla raccolta di viveri, indumenti e altri generi di prima necessità da spedire verso il paese in guerra.

Sostenere la popolazione ucraina e i profughi in Italia

Da mesi l’AsFa ha avviato una collaborazione col Roe (raggruppamento operativo emergenza), la più importante associazione di Protezione civile in Italia, per sostenere la popolazione ucraina e i profughi in Italia.

Il pranzo solidale

Al pranzo hanno partecipato, fra altre autorità, oltre al presidente dell’AsFa e segretario del Roe, cavaliere Diego Mannisi, luogotenente dei Carabinieri, il responsabile del Roe Palermo Emilio Pomo, la responsabile del Banco delle Opere di Carità Sicilia Occidentale Nelly Palazzo, il delegato Cocer nazionale dei Carabinieri, il cavaliere Enrico Bonavita, luogotenente.

Un camion partito per l’Ucraina

Soddisfatto per i risultati della raccolta il presidente dell’associazione che già assiste 800 famiglie bisognose a Monreale e profughi ucraini in fuga dalla guerra. I bancali con derrate e vestiti sono già stati caricati sul camion partito alla volta dell’est questa mattina e guidato da un ucraino, Vasily Feltan, che ha partecipato al pranzo solidale insieme alla mediatrice culturale, la russa Irina Poddubnaya.

La solidarietà va costruita con gesti concreti

“La presenza al nostro pranzo solidale dell’autista ucraino e della mediatrice culturale russa – ha detto Mannisi – sono la migliore descrizione del nostro modo di offrire solidarietà e della concretezza delle nostre azioni a sostegno delle popolazioni martoriate dalla guerra. Siamo convinti che la pace non si raggiunga con le parole, ma va costruita con gesti concreti, valorizzando ciò che unisce. La nostra associazione è al fianco di chi ha bisogno sia dei nostri concittadini che di chi scappa dalla guerra e dalla miseria. Ringrazio sempre tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di azioni solidali come quella a sostegno dell’Ucraina”.

Altre iniziative per Natale in collaborazione con i carabinieri

L’associazione, che opera a Monreale e a Palermo, ha in serbo altre iniziative di solidarietà in vista del Natale che coinvolgeranno anche i vertici regionali dei Carabinieri.