Sei a Catania e due a Siracusa, domande online entro il 15 febbraio

“Da spreco a risorsa: alimentiamo speranze attraverso l’economia circolare” è questo il titolo del progetto proposto da Banco Alimentare della Sicilia ODV, e aperto ai giovani dai 18 ai 28 anni, tramite il bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Un impegno di 12 mesi dedicato ai giovanissimi che potranno confrontarsi nei diversi ambiti della: logistica, comunicazione, raccolta fondi, progettazione sociale, amministrazione e segreteria organizzativa.

Le domande online entro il 15 febbraio

Le domande vanno presentate entro le 14 del prossimo 15 febbraio esclusivamente tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line) domandaonline.serviziocivile.it raggiungibile da Pc, tablet e smarphone.

Otto posti al Banco Alimentare della Sicilia ODV

Banco Alimentare della Sicilia ODV mette a disposizioni 8 posizioni (6 a Catania e 2 a Siracusa). In fase di candidatura va specificata la sede e la posizione che si preferisce nella lettera di motivazione e/o nel curriculum vitae da allegare.

Il progetto, promosso da Fondazione Banco Alimentare insieme a Fondazione Avsi, prevede un impegno di 12 mesi come operatore volontario. I selezionati sottoscriveranno un contratto che fissa, tra l’altro l’importo di un assegno mensile di 507,30 euro.

Scegliere il Servizio Civile Universale nel mondo del volontariato può concedere una pausa alla frenesia di questo tempo spesso molto competitivo e offre la possibilità di riscoprire e ridisegnare nuove opportunità improntate a solidarietà, umanità e generosità. I giovani che sceglieranno Banco Alimentare della Sicilia respireranno anche il significato della lotta contro la povertà e lo spreco alimentare. In più il servizio civile universale fornisce punteggio utile per concorsi pubblici ed esperienze spendibili nel mondo del lavoro con competenze trasversali.

Giornata nazionale colletta alimentare, in cattedrale messa ringraziamento

È inserita nel Triduo Solenne di preparazione per le festività agatine la santa messa di ringraziamento per la 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si terrà in Cattedrale giovedì 1° Febbraio alle ore 18. La funzione verrà presieduta da sua eminenza monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo. Sarà presente sua eminenza monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania.

“C’è sempre la massima attenzione nel dare valore al cibo – dichiara Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia ODV – e la Messa di giorno 1 è il momento ufficiale per ringraziare per i doni ricevuti. Avere la possibilità di ricordare questo valore durante il Triduo Solenne delle celebrazioni per Sant’Agata ci deve far comprendere come questo valore deve essere rafforzato con buone pratiche quotidiane a tutti i livelli. Sono tante le iniziative importanti che ruotano attorno a questo tema, un esempio è il Pranzo di Sant’Agata voluto e richiesto da Sua Eminenza Monsignor Luigi Renna. Non è un caso – conclude Maugeri – se il titolo di questa 11° Giornata di Prevenzione dello Spreco alimentare è ‘Make the Difference. Stop #foodwaste’ ed è orientata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissata dall’Agenda delle Nazioni Uniti per il 2030”.