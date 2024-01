A Palermo, l’1 febbraio alle 18 il rito officiato da monsignor Lorefice

È inserita nel Triduo Solenne di preparazione per le festività agatine la santa messa di ringraziamento per la 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si terrà in Cattedrale giovedì 1° Febbraio alle ore 18. La funzione verrà presieduta da sua eminenza monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo. Sarà presente sua eminenza monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania.

Per il secondo anno di fila nelle festività di Sant’Agata

Questo speciale appuntamento speciale unisce, per il secondo anno consecutivo, le festività di Sant’Agata con le attività di Banco Alimentare della Sicilia e rappresenta il filo conduttore tra la raccolta della Colletta e la Giornata contro lo Spreco Alimentare che si celebra proprio il 5 febbraio.

Maugeri, “Messa di giorno 1 per ringraziare”

“C’è sempre la massima attenzione nel dare valore al cibo – dichiara Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia ODV – e la Messa di giorno 1 è il momento ufficiale per ringraziare per i doni ricevuti. Avere la possibilità di ricordare questo valore durante il Triduo Solenne delle celebrazioni per Sant’Agata ci deve far comprendere come questo valore deve essere rafforzato con buone pratiche quotidiane a tutti i livelli. Sono tante le iniziative importanti che ruotano attorno a questo tema, un esempio è il Pranzo di Sant’Agata voluto e richiesto da Sua Eminenza Monsignor Luigi Renna. Non è un caso – conclude Maugeri – se il titolo di questa 11° Giornata di Prevenzione dello Spreco alimentare è ‘Make the Difference. Stop #foodwaste’ ed è orientata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissata dall’Agenda delle Nazioni Uniti per il 2030”.

Festa per i 25 anni di attività del Banco Alimentare della Sicilia Odv

Più di 200 persone hanno animato il cuore di Librino e il Polo educativo Villa Fazio a Catania che sono stati, ad inizio dello scorso ottobre, teatro di una nuova tappa dei festeggiamenti per i 25 anni di attività del Banco Alimentare della Sicilia ODV, dal titolo “La Nostra Festa”. Futuro, Alimentazione e Condivisione sono stati i tre concetti che hanno fatto da trade union alla serata che si è tenuta lo scorso sabato sera nel Polo Educativo Villa Fazio di Librino per continuare a festeggiare i 25 anni di attività del Banco Alimentare della Sicilia con le famiglie e le persone che vengono accolte giornalmente dalle strutture convenzionate. Un momento di aggregazione e sorrisi per mettere al centro il territorio e ricordare, e ricordarci, che solo uniti è possibile lottare contro povertà e spreco alimentare.