controlli a tappeto nel catanese

Diciotto parcheggiatori abusivi che erano già stati denunciati sono stati raggiunti a Catania da un avviso orale da parte del Questore Mario Della Cioppa durante un’ operazione straordinaria di controllo del territorio a largo raggio nel capoluogo e in tutta la provincia.

Con questa misura di prevenzione, se continueranno la loro condotta illegale, rischiano l’irrogazione da parte del Tribunale della Sorveglianza Speciale, la cui violazione comporterebbe ancora denunce penali e in alcuni casi l’arresto in flagranza.

All’operazione hanno preso parte 17 equipaggi della Polizia di Stato nell’area urbana, affiancati da nove pattuglie ad Adrano, Caltagirone ed Acireale. Complessivamente sono stati controllati 249 persone e 129 veicoli.

Le contestazioni per infrazioni al Codice della Strada sono state 44, tre i fermi amministrativi per guida senza uso del casco protettivo. Sette sono stati i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, quattro le patenti di guida e due le Carte di circolazione ritirate.

(foto di repertorio)