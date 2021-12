Ad Acisant’Antonio

L’associazione parlAutismo Onlus, centro di aggregazione per più associazioni, inaugura a Catania una nuova sede. L’associazione rappresentata dalla sua presidente Rosy Pennino, oggi, 10 dicembre, inaugura la nuova sede di Catania in via Sant’Onofrio 13, ad Acisant’Antonio (CT). In tale occasione, la collaborazione con il Centro Diurno per l’autismo Autos ed SOS Sartoria Rapida, lanceranno un progetto solidale che vedrà i ragazzi autistici nella realizzazione di presine da cucina con tessuti natalizi.

Un grande messaggio sociale

L’idea promossa da Sandro Mangano, coordinatore regionale del dipartimento Libertà Civili (FI), spiega come “l’artigianalità di questi prodotti, tagliati e cuciti dai nostri ragazzi speciali rappresentano un grande messaggio sociale dove ciò che agli occhi può sembrare imperfetto in realtà è unico ed utile”. SOS Sartoria Rapida, felice dell’iniziativa, si augura e impegna che questo progetto sia la Start-Up di una nuova grande sfida, ovvero quella di poter creare inclusione lavorativa. La vendita delle presine in tema natalizio avverrà all’interno dei puti vendita SOS Sartoria rapida e presso l’evento di giorno 19 dicembre “Natale in Danza” a Palermo.

Il ricavato in beneficenza

Il ricavato sarà devoluto al progetto Acquaponica promosso da Autos. Rosy Pennino, parte centrale di questo evento, ribadisce la sua grande felicità “nell’avere la presenza di una sede parlAutismo nella Sicilia Orientale, al fine di essere sempre più vicina alle famiglie che vivono l’autismo e a tutte le associazioni di riferimento. Motivo per cui l’evento di giorno 10 Dicembre è aperto a tutti. Si ringrazia il Presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè, per la sensibilità ed il patrocinio”.