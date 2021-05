L'augurio dell'esponente 5 Stelle

Evento partito in 45 città italiane

Rizzo “Italia che riparte ha bisogno della creatività e dei colori degli artigiani”

Partecipazione in remoto per restrizioni Covid

Buongiorno ceramica è partita oggi in 45 città italiane. Il 5 Stelle Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera e componente dell’intergruppo delle città della ceramica, di freschissima costituzione in parlamento col compito di sostenere le iniziative di settore, ha sottolineato l’importanza dell’evento. che si terrà con diversi eventi a distanza e quindi da remoto per le restrizioni Covid19.

“Ai ceramisti siciliani i complimenti per il compito svolto”

“Un iniziativa volta a promuovere un settore fondamentale per la ripartenza del Paese – sottolinea Rizzo –. Ai ceramisti siciliani e a quelli della mia città, Caltagirone, un caloroso saluto e i miei complimenti per il compito da loro svolto, anche in questo contesto di pandemia, per tramandare una cultura che è al contempo arte e lavoro. L’Italia che riparte ha bisogno della creatività e dei colori degli artigiani della ceramica”.

Continua l’esponente del Movimento 5 Stelle: “A segnalare la sensibilità politica e trasversale al settore della ceramica ricordo gli ulteriori stanziamenti presenti nel ‘Decreto Ristori’ al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica e le disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità”.

Sull’iniziativa

Sono 45 in Italia le Città della Ceramica che ogni anno in occasione di Buongiorno ceramica animano la manifestazione con laboratori, perfomance, concerti, aperitivi col maestro, degustazioni, mostre, installazioni, visite guidate, workshop, letture, e molto altro, dando vita a una vera e propria festa delle arti.

“Anche Caltagirone, come ogni anno, – dice Rizzo – partecipa a questo importante evento, anche se, purtroppo, questo avviene solo da remoto, a causa delle restrizioni anti Covid”.