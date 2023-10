Una 42enne emigrata dalla Sicilia perde la vita nel Lazio

E’ letteralmente sotto shock la comunità del catanese per quanto accaduto alla prof Alessandra Tortomasi. Emigrata nel Lazio per andare ad insegnare, al primo giorno di scuole muore a causa di un incidente stradale. La vittima, 42 anni di Paternò, ha perso la vita esattamente a Lanuvio, città nella quale si era per l’appunto trasferita per andare a fare la docente. Era stata assunta nei giorni scorsi in qualità di supplente e per questo si era trasferita nei pressi di Aprilia, paese nel quale era stata destinata.

L’auto ribaltata

Alessandra Tortomasi era alla guida di una Fiat 500 quando in un incrocio in via Ventotene ha perso il controllo del veicolo. La macchina si è ribaltata, per cause ancora in via di accertamento. Per l’insegnate non c’è’ stato nulla da fare. Trasferita in gravissime condizioni con l’elisoccorso, è morta all’ospedale di San Camillo poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi le lesioni interne che aveva subito a causa dell’impatto dell’auto.

La ricostruzione della dinamica

Ancora non è per nulla chiara la dinamica di quanto accaduto. Carabinieri e polizia municipale, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Ciò che è certo è che l’auto è andata schiantarsi contro un muro di cinta di un’abitazione e nel ribaltarsi la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Chi era la vittima

Alessandra Tortomasi, come tanti giovani e meno giovani siciliani, era stata costretta ad emigrare dalla sua Catania. Aveva trovato un posto per insegnare in una scuola nel Lazio, per l’esattezza ad Aprilia. Il tragico destino ha voluto che proprio nel primo giorno di un incarico appena avuto per una supplenza la 42enne sia rimasta coinvolta in questo incidente. Si stava recando a scuola dove però non è mai arrivata. Era estremamente appassionata di animali. Si impegnava in prima linea per sollecitare adozioni a distanza e viaggi dei pelosetti per farli giungere a destinazione.

Like this: Like Loading...