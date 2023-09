Incidente autonomo, nei pressi di Poggio del Solo, condotta da una signora con a bordo anche la figlia, per causa in via di accertamento, da parte dei carabinieri e della polizia locale, si è ribaltata, la conducente soccorsa con elisoccorso atterrato sulla strada, la figlia in ospedale a Ragusa, sul posto due squadre dei vigili del fuoco. La conducente è pericolo di vita ed è stata trasferita in elicottero all’ospedale Cannizzaro.

L’incidente a Vittoria

Incidente automono verso le 6 di questa mattina, davanti alla guardia medica di Vittoria: strada chiusa fino alle 8. Due le ragazze ferite a bordo di una Ford KA. Una passeggera ha più giorni di prognosi per le ferite riportate alle gambe. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Vittoria, nucleo radiomobile, con l’intervento sul posto anche dei vigili del fuoco.

Cinque feriti ieri in uno scontro a Comiso

Tamponamento ieri intorno alle 14 sulla Comiso-Santa Croce. Una autovettura condotta da un sacerdote ha tamponato una macchina condotta da un militare dell’Arma in servizio a Catania. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Ragusa. Seri i danni ad entrambi i mezzi coinvolti; quattro gli occupanti di una macchina e due nell’altra autovettura. Cinque le persone ferite nell’urto

Incidente a Milano per Galvagno

Incidente stradale a Milano per il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. Nessuna grave conseguenza, come scrive lo stesso Galvagno sui social: “Sto bene – evidenzia -. A parte qualche punto di sutura e alcuni dolori intercostali, sto bene! È grazie alle cinture allacciate se io e un mio amico possiamo raccontare dell’incidente avuto stamattina a Milano. Ringrazio e tranquillizzo tutti coloro i quali in queste ore mi stanno dimostrando con messaggi e telefonate il proprio affetto. Nelle prossime ore tornerò in Sicilia e in settimana conto di riprendere il mio lavoro all’Ars”.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso, i medici, gli infermieri e quanti si sono prodigati a prestarci immediatamente soccorso – scrive ancora Galvagno -. Spesso pensiamo che certe cose accadano sempre agli altri ma, purtroppo, non è così. La prudenza, quando si è alla guida di un veicolo, non è mai troppa. Grazie per la vostra vicinanza”. Galvagno secondo quanto si apprende era alla guida di un’auto che in viale Zara all’incrocio con viale Marche si è scontrata con un’ambulanza. Nel tentativo di evitare il mezzo di soccorso Galvagno ha sterzato finendo contro uno spartitraffico, ribaltandosi.

