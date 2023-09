Incidente stradale a Milano per il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. Nessuna grave conseguenza, come scrive lo stesso Galvagno sui social: “Sto bene – evidenzia -. A parte qualche punto di sutura e alcuni dolori intercostali, sto bene! È grazie alle cinture allacciate se io e un mio amico possiamo raccontare dell’incidente avuto stamattina a Milano. Ringrazio e tranquillizzo tutti coloro i quali in queste ore mi stanno dimostrando con messaggi e telefonate il proprio affetto. Nelle prossime ore tornerò in Sicilia e in settimana conto di riprendere il mio lavoro all’Ars”.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso, i medici, gli infermieri e quanti si sono prodigati a prestarci immediatamente soccorso – scrive ancora Galvagno -. Spesso pensiamo che certe cose accadano sempre agli altri ma, purtroppo, non è così. La prudenza, quando si è alla guida di un veicolo, non è mai troppa. Grazie per la vostra vicinanza”. Galvagno secondo quanto si apprende era alla guida di un’auto che in viale Zara all’incrocio con viale Marche si è scontrata con un’ambulanza. Nel tentativo di evitare il mezzo di soccorso Galvagno ha sterzato finendo contro uno spartitraffico, ribaltandosi.

Incidente sulla Palermo-Agrigento

Altro incidente sulla Palermo-Agrigento dopo il sinistro all’altezza di Misilmeri. Un uomo alla guida di un furgone ha perso il controllo nella stessa zona dove era avvenuto lo scontro tra i due mezzi sulla strada statale 121 e che aveva portato alla chiusura della strada. Un ferito anche questa volta ma per fortuna in maniera non grave.

Auto e camion impattano a Ficarazzi

In precedenza scontro violento tra una vettura ed un camion sulla strada statale 113 tra Ficarazzi e Bagheria. L’impatto si è verificato attorno alle 5.30 sul ponte in prossimità del cimitero di Ficarazzi, non distante da Palermo. Il bilancio è di un ferito.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso sono intervenuti i sanitari del 118. Anche in questo caso tratto di statale chiuso per i rilievi del caso. L’Anas fa sapere che il traffico è stato momentaneamente sospeso in entrambe le direzioni sulla strada statale 113 al km 249,500.

Incidente nel Ragusano tra un pulmino e un’auto, 11 feriti

Nei giorni scorsi un altro incidente sulle strade siciliane. Uno scontro frontale tra un pulmino con a bordo nove turisti russi e una Volkswagen T-Roc con due persone a bordo ha causato il ferimento di tutti gli occupanti.

La collisione è avvenuta quando il pulmino ha invaso la corsia opposta – lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo, nel Ragusano – provocando un impatto violentissimo

Le persone a bordo della T-Roc hanno riportato le ferite più gravi e sono state trasferite in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri hanno raggiunto, a bordo di tre ambulanze, gli ospedali di Modica e Ragusa. I vigili del fuoco di Modica e del Comando provinciale di Ragusa hanno dovuto segare la macchina per estrarre la coppia intrappolata.