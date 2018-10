Paura la scorsa notte nella tangenziale di Catania. Un uomo a bordo di una Fiat Punto Biacca ha percorso un tratto di strada contromano e ad alta velocità.

Sulla corsia di sorpasso e anche a velocità elevata, l’ottantunenne C.F., residente in una cittadina dell’hinterland etneo, ha sfrecciato a tutta velocità senza rendersi conto che si trovava in senso opposto a quello di marcia, sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di Passo Martino.

Solo grazie all’intervento della pattuglia della polizia Stradale, che in servizio di vigilanza ordinaria che ha notato la vettura, si è potuto evitare il peggio.

In quel tratto circolano molti mezzi pesanti a ogni ora del giorno e della notte. Ed è stato proprio intorno alle 3 del mattino che i poliziotti hanno dovuto ricorrere a tutta la loro professionalità e al loro coraggio per fermare quella micidiale corsa le cui conseguenze – vista anche la scarsa visibilità dovuta alla curva che l’uomo stava per imboccare – avrebbero potuto essere irreparabili.

Muniti di segnali luminosi e di torce elettriche , gli agenti si sono posti al centro della carreggiata, costringendo, alla fine, il conducente della vettura a fermarsi. Forse per l’uomo di 80 anni quella in autostrada sarà l’ultima corsa visto che quusi certamente gli sarà sospesa la patente.