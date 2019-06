Un incendio, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato su autobus dell’Azienda metropolitana trasporti (Amt) mentre era in transito vicino al centro commerciale Porte di Catania.

Le fiamme sono state spente da vigili del fuoco del distaccamento Sud e della sede centrale del comando provinciale. Al momento non risultano persone ferite o intossicate dal fumo ma nella zona si è creata una lunga coda anche per effetto dei tanti curiosi fermatisi a guardare il rogo.

L’incendio del bus ha, inoltre, richiesto la chiusura temporanea della strada ad iniziare dalle 9,30 di questa mattina e generato problematiche per la gestione del deflusso del traffico da parte del personale della Polizia Locale, intervenuta sul posto.

A fine mattina da Amt fanno sapere che l’autobus incendiatosi questa mattina in servizio sulla linea 439, ha preso fuoco “a causa di un’avaria tecnica a cui hanno contributo le temperature elevate di questi giorni. Si precisa, inoltre, che sia i passeggeri che il conducente, peraltro già in servizio su altra vettura, non hanno riportato ferite neanche lievi”.

“Si ringraziano la squadra di soccorso aziendale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il pronto e tempestivo intervento” concludono dall’azienda.