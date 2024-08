Paura su un volo in servizio dall’aeroporto di Bari a quello di Catania Fontanarossa per una perdita dall’impianti idraulico circa 45 minuti dopo il decollo in una delicata fase di salita di quota. L’allerta è scattato presso l’aeroporto di Bari Karol Wojtyła per un volo della compagnia Nesma Airlines che dopo il decollo, il 25 agosto 2024, ha comunicato alla torre di controllo di aver registrato una perdita di pressione dell’impianto idraulico.

I dettagli del volo

Nel dettaglio l’Airbus A320-200, registrato SU-NML, del volo NE-7131 da Bari diretto a Catania, stava decollando alle ore 18:04, dalla pista 25 di Bari quando l’equipaggio ha interrotto la salita a FL150 a causa di una perdita idraulica e ha deciso di tornare a Bari per un atterraggio sicuro sulla stessa pista 25 dalla quale era decollato circa 45 minuti dopo la partenza.

Il rientro as Bari e l’atterraggio in sicurezza

Per fortuna, l’aeromobile è riuscito ad atterrare senza alcuna conseguenza per i passeggeri, facendo comunque scattare un piano d’emergenza che ha visto schierare sulla pista i Vigili del fuoco della sede aeroportuale e del Comando provinciale.

Volo riprogrammato dopo oltre 24 ore

La riprogrammazione del volo doveva avvenire con un altro A320-200 sostitutivo marche SU-SKC incaricato di riprender l’ordinaria tratta per Catania e poi per Sharm el Sheikh (Egitto) dopo oltre un giorno con un ritardo di circa 26 ore e mezzo. Ma fino a ieri sera la situazione non era ancora chiara per i passeggeri “L’aereo in questione – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti-, è rimasto a terra a Bari per circa 24 ore dopo l’atterraggio”.

Disagi e voli annullati

Sono numerosi i ritardi consistenti e gli annullamenti di voli nell’estate 2024 ma questo caso specifico va oltre il semplice disagio ed ha comportato un importante allarme di sicurezza anche se solo una parte dei passeggeri si sono realmente resi conto di quel che stava accadendo prima del rientro a Bari

Like this: Like Loading...