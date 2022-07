Falcone “Restituiamo strutture funzionali a forze ordine”

“Aggiungiamo un altro tassello alla nostra complessiva strategia di recupero del patrimonio edilizio in uso alle forze dell’ordine in Sicilia. Per la caserma della guardia di finanza di Paternò arrivano i fondi necessari alla manutenzione straordinaria dell’edificio e al ripristino del decoro di una sede strategica, in una delle città più importanti della provincia di Catania, è un risultato da tempo atteso”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota l’approvazione, da parte del dipartimento Infrastrutture, del decreto di approvazione del progetto e di finanziamento della manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà regionale, in uso alla compagnia della Guardia di finanza di Paternò nel Catanese. Sarà il Genio civile di Catania ad occuparsi dell’affidamento e dell’avvio dei lavori dal valore di 250 mila euro.

Falcone “Avviati una cinquantina di interventi nell’isola”

“Nel complesso – aggiunge Falcone – il governo Musumeci ha avviato in questi anni più di una cinquantina di interventi in tutta l’Isola, nelle caserme di carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Sedi operative moderne e sicure per le forze dell’ordine significano più sicurezza per i cittadini, più ordine e più legalità sul territorio”, conclude Falcone.

Arrivano nuove caserme in Sicilia, fondi per un miliardo

Grazie alla legge di bilancio nazionale di fine 2021 arriveranno fondi per circa 1 miliardo che serviranno alla costruzione di nuove caserme in Sicilia. Le nuove strutture saranno affidate ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza grazie a un l’ok un ordine del giorno arrivato ieri alla Camera, come fa sapere il presidente della commissione Difesa della Camera, il siciliano del M5S Gianluca Rizzo.

Rizzo ha accolto con soddisfazione il sì del governo ad un suo ordine del giorno che impegna l’esecutivo a turare le falle nel sistema alloggiativo dell’Arma in Sicilia. “Più del 70 per cento delle caserme dei Carabinieri in Sicilia sono in affitto da privati o enti locali, una situazione che non garantisce il massimo grado di efficienza ed operatività. Bisogna porvi rimedio al più presto e in questo senso va l’ok ad un mio ordine del giorno arrivato ieri alla Camera che si aggancia alla norma appena approvata all’interno della legge di Bilancio che stanzia oltre un miliardo per realizzare nuove caserme dei Carabinieri e della Guardia Finanza in tutta Italia”.