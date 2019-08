I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato Salvatore Flora catanese di 28 anni accusandolo di coltivazione di marijuana durante l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa al carcere per una precedente condanna.

Secondo i carabinieri Flora aveva deciso di unire l’utile al dilettevole aveva avviato una coltivazione di canapa indiana nel giardino della villa a mare di cui disponeva all’interno del villaggio Jonio di San Francesco La Rena.

Per confermare il loro sospetto i Carabinieri si sono avvalsi di un elicottero per visionare dall’alto la vegetazione e in questo modo hanno potuto notare la presenza della coltivazione. Entrati nell’abitazione hanno trovato 35 piante ben nascoste fra altra vegetazione e tutti gli impianti necessari alla coltivazione