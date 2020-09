in Corso Indipendenza

Il personale delle Volanti di Catania è giunto in Corso Indipendenza dove si trovava una donna che aveva chiesto aiuto sulla linea di emergenza in quanto era stata aggredita dall’ex compagno.

La signora, visibilmente scossa e in lacrime, ha raccontato che il suo ex compagno, con il quale era separata già tempo, occasionalmente abitava presso l’abitazione della donna ,a in seguito di una lite scaturita per questioni attinenti all’atteggiamento del figlio, l’uomo la aggredito la ex e ha tentato di colpirla con un pugno. L’uomo l’ha scaraventata a terra. Alla fine la vittima è riuscita a fuggire in strada ed allertare le forze dell’ordine che giungevano prontamente sul posto.

La donna è stata portata al Pronto soccorso e e successivamente dimessa dopo alcune ore con una prognosi di sette giorni, poi è stata accompagnata in Questura per formalizzare la denuncia contro l’ex compagno. Sono emerse ulteriori violenze anche fisiche che la stessa aveva subito ad opera dell’uomo negli ultimi anni.

È stato attivato il Codice Rosso e veniva notiziato il Pm di turno. L’uomo, un 53enne, il quale nel frattempo era stato rintracciato presso la sua abitazione e condotto in Questura, è stato denunciato per i reati di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.