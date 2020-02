L'uomo è stato portato al Piazza Lanza di Catania

Gli agenti della Volante del Commissariato di Adrano hanno arrestato L.M.C., 34 anni, ritenuto responsabile di reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente di 26 anni.

La vittima è stata soccorsa all’ospedale di Biancavilla (CT), per le ferite subite per mano dell’ex convivente ed è stata giudicata guaribile in giorni 15.

I due convivevano da circa 13 anni, durante i quali la donna è stata spesso oggetto di ripetute violenze da parte del proprio convivente. L’uomo è stato portato al Piazza Lanza di Catania.