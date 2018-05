Il giovane è stato denunciato dai genitori

Teneva sequestrati in casa i propri anziani genitori, minacciandoli e picchiandoli, facendo uscire soltanto il padre per prelevare la pensione e obbligandola a consegnarla a lui, che viveva con loro e dormiva con accanto un bastone che utilizzava per ‘tenerli a bada’. E la denuncia presentata al commissariato Borgo Ognina di Catania da un 71enne nei confronti del figlio tossicodipendente che li teneva segregati in casa, privandoli del cibo, e facendolo dormire su una vecchia poltrona per averlo ‘sotto controllo’.

Personale della polizia di Stato ha compiuto un sopralluogo nell’abitazione dove ha trovato la madre a letto e le serrande tutte abbassate nonostante fosse giorno. Il figlio ha aggredito gli investigatori minacciandoli di infettarli, dicendo di avere malattie trasmissibili. I due anziani hanno presentato denuncia contro il figlio che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sequestro di persona e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ed è stato condotto in carcere. La coppia è stata trasportata nell’ospedale Vittorio Emanuele dove i medici hanno riscontrato una serie di fratture ossee per una prognosi di 40 giorni a uno dei due coniugi, ed ecchimosi ed escoriazioni guaribili in 10 giorni all’altro.

Le accuse dei genitori sono state confermate da un altra loro figlia, che non vive con loro, che non ha denunciato i fatti, ha spiegato, per paura di ritorsioni del fratello sia sui genitori, sia sulla sua famiglia, e in particolare sulla figlia minorenne.