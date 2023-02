Il catanese colpito dal terribile lutto

L’ennesimo incidente nelle strade siciliane vede accumunarsi nel loro tragico destino madre e figlio. Molto uniti nella vita, e adesso anche nella morte. Insieme infatti sono morti la notte scorsa lungo la statale 120 nei pressi di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania. Comunità che piange per la scomparsa di Sabrina Pagano, 40 anni, e Samuel Cavallaro, 19 anni.

“Solare e semplice”

Sabrina Pagano nei social si autodefinisce “ragazza semplice e solare, mi piace la sincerità”. Per guadagnarsi da vivere faceva la lavapiatti in un ristorante. Il figlio era molto conosciuto e apprezzato dai suoi coetanei. Erano molto uniti madre e figlio. Tanto che il 19enne teneva in bella evidenza sul suo profilo facebook una foto in cui con la madre si abbracciavano ed erano guancia a guancia.

Il dramma in contrada San Gerardo

Sono morti nello scontro fra la loro auto e un’altra vettura all’altezza di contrada San Gerardo, nel comune alle falde dell’Etna. Le vittime, di Piedimonte Etneo, secondo quanto ricostruito, viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata con una Golf. Dopo l’impatto, violentissimo, la Fiat ha preso fuoco.

Niente da fare per madre e figlio

Alcuni automobilisti che si trovavano a passare in quel frangente hanno provato a soccorrere i due, ma per il giovane alla guida non c’era già più nulla da fare. Il 19enne sarebbe morto sul colpo mentre la madre, trasportata in ambulanza al Cannizzaro di Catania, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale, troppo gravi le ferite riportate. Ferito anche il conducente dell’altro veicolo, un 24enne pure lui di Piedimonte Etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per verificare la dinamica dell’incidente.

La tragedia di Vittoria

Anche la zona del Ragusano è a lutto per una giovane vita strappata dalla sua comunità di Vittoria. A perdere la vita Gaudenzio Fortunato, 28 anni, morto in un grave incidente avvenuto l’altro ieri sulla Sp18 a Vittoria. Una grande tragedia la morte del giovane che si doveva sposare nel mese di agosto per coronare il sogno d’amore con la sua compagna. Il giovane, operaio edile appassionato di motociclismo, lascia la compagna e i genitori. L’incidente mortale è avvenuto ieri intorno alle ore 12,20 vicino al cimitero. La vittima viaggiava a bordo di una moto, una Yahama. Secondo quanto ricostruito, il giovane centauro nei pressi di una curva è finito prima contro un auto, una Fiat Multipla, e poi è volato giù da una scarpata che delimita la carreggiata.