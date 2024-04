Dal 14 aprile, Aricò “Maggiore attenzione a pendolari e turisti”

Aumentano i collegamenti fra Messina, Catania e Siracusa. Da domenica 14 aprile, il Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, introdurrà nuovi collegamenti regionali per meglio soddisfare le esigenze di mobilità di pendolari e turisti che si muovono fra le tre città. Inoltre, alcuni servizi sulla linea Messina-Catania-Siracusa subiranno modifiche di orario e di percorso.

Le novità

Nel dettaglio, dal lunedì al venerdì, sono previsti due nuovi collegamenti da Catania Centrale a Giarre-Riposto e tre invece da Giarre-Riposto a Catania Centrale. Un nuovo treno circolerà da Catania Aeroporto Fontanarossa a Giarre-Riposto e 4 ulteriori collegamenti (nei due sensi di marcia) fra Taormina-Giardini e Catania Centrale.

Dal lunedì al sabato sarà introdotta una coppia di treni fra Catania Centrale e Siracusa e un nuovo collegamento da Catania Centrale a Catania Aeroporto Fontanarossa. Nei giorni festivi, infine, sono 4 i collegamenti aggiuntivi fra Messina Centrale e Siracusa e quattro quelli fra Catania Centrale e Siracusa.

Modifiche di orari e percorsi

Previste, inoltre, modifiche di orario e di percorso per alcuni collegamenti del Regionale sempre sulla direttrice Messina-Catania-Siracusa. In dettaglio:

R 12954 modifica la stazione di origine: parte da Siracusa invece che da Catania Centrale;

R 5697 modifica la stazione di destinazione: arriva a Siracusa invece che a Catania Aeroporto Fontanarossa;

R 12989 modifica la stazione di destinazione: arriva a Siracusa invece che a Catania Centrale;

R 12955 modifica la stazione di destinazione: arriva a Catania invece che a Catania Aeroporto Fontanarossa.

Infine, i treni R5392, R5396, R12894, R12947, R12952, R12960, R12968, R12981, R12992, R12995 subiranno modifiche di orario e percorso ed il treno R 22078 da Catania Aeroporto Fontanarossa a Catania Centrale è cancellato.

I nuovi collegamenti sono già disponibili sui canali di acquisto di Trenitalia. Maggiori informazioni su trenitalia.com o rivolgendosi al personale del Customer Care e delle biglietterie Trenitalia.

Aricò, “Maggiore attenzione nei confronti di pendolari e turisti”

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò sottolinea. “L’aumento dei collegamenti fra Messina, Catania e Siracusa avviato da Trenitalia, in accordo con la Regione, è un ulteriore passo in avanti nella direzione di rendere più efficienti i servizi di mobilità in Sicilia. I cittadini avranno più treni per unire alcuni centri delle tre province con i principali snodi dell’area orientale, tra cui l’aeroporto Fontanarossa”.

E prosegue: “Questo incremento è indice di una maggiore attenzione sia nei confronti dei pendolari che dei turisti, anche in vista di una stagione estiva che vedrà certamente un notevole flusso di viaggiatori su tutto il territorio regionale e verso le città più visitate. Voglio pertanto esprimere un apprezzamento per l’impegno che Trenitalia continua a profondere per la Sicilia e sono soddisfatto per i risultati che la sinergia con la Regione sta producendo”.