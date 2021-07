Le critiche dopo i risultati del sondaggio de Il Sole 24 Ore

Per Forzese, Cantiere Popolare “la città etnea con questo sindaco dorme e nessuno sembra volerla svegliare”

L’ex sindaco di Catania Enzo Bianco lancia un appello “Nelle naturali e doverose differenze politiche, uniamo gli sforzi”

Maria Laura Paixa, Misto “Dato conferma lo stato in cui versa la nostra città, abbandonata a sé stessa”

L’ultimo posto nella classifica dell’indice di gradimento dei sindaci stilata da Il Sole 24 Ore è impietoso. E per il primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese, arrivano le critiche delle opposizioni.

Forzese “Nessuna sorpresa”

Tra i primi a commentare il risultato è Marco Forzese, coordinatore di Cantiere Popolare a Catania, che non si sorprende più di tanto del risultato: “È un dato che non sorprende: la città etnea con questo sindaco dorme e nessuno sembra volerla svegliare”.

Forzese parla di “Un torpore che fa il gioco di chi vive su rendite di posizione e non ha nulla da offrire e da dare alla nostra importante città”.

Ed affonda: “Nessuna prospettiva di rilancio, nessun piano progettuale che punti alla vocazione imprenditoriale e ai servizi connessi. Senza dimenticare il settore turistico che esce bastonato dall’emergenza Covid e che stenta a rilanciarsi. Ebbene, un quadro desolante e un silenzio irreale che avvolge Catania. Quali sono i commenti di Pogliese e dei suoi uomini? Cosa risponde l’amministrazione e la giunta a questo giudizio? Sembra non interessi a nessuno. Il dissesto finanziario non può essere un alibi per l’immobilismo. Se questi amministratori non hanno una risposta allo sfacelo, facciamo spazio ad altri, si dimettano e dimostrino almeno, in questo modo, un minimo di attaccamento a ‘Catania e ai catanesi’. Marco Forzese, coordinatore di Cantiere Popolare a Catania”.

Il dispiacere di Enzo Bianco

“Mi dispiace davvero vedere il Sindaco della mia Città precipitare all’ultimo posto come gradimento tra tutti i Sindaci d’Italia. Mi dispiace davvero. In 3 anni Pogliese ha perso larga parte del consenso che lo aveva portato al successo. In Città si respira quest’aria di sfiducia”. Lo commenta l’ex sindaco del capoluogo etneo Enzo Bianco che aggiunge: “‘N mani a nuddu sento dire sempre più spesso”.

L’appello dell’ex sindaco

“Rivolgo un appello: non possiamo vedere Catania precipitare senza reagire. Nelle naturali e doverose differenze politiche, uniamo gli sforzi di tutti per dare un impulso vitale alla Città, per sbloccare progetti, per mobilitare la società civile, le forze sociali. Non chiediamo nulla in cambio; né poltrone né incarichi. Chiediamo da dare una mano a Catania. Non accettarla sarebbe davvero un peccato, grave”.

Paixa “Conferma guida politica inconsistente”

La deputata catanese Maria Laura Paixa (Misto) commenta così la classifica del quotidiano economico: “Un primato negativo che ci deve far riflettere e che, purtroppo, non mi sorprende affatto. Questo dato non fa altro che confermare lo stato in cui versa la nostra città, abbandonata a sé stessa, dalle periferie al centro storico. Catania è ai minimi termini e la guida politica inconsistente del primo cittadino, non ha apportato alla comunità alcun tipo di beneficio rispetto al passato, determinando anzi un peggioramento generale dovuto anche al clima di incertezza, aggravato dal dissesto economico del Comune”.