Il cordoglio del Comune di Catania e della politica

Lutto nella politica siciliana e catanese in particolare. Si è spento nel pomeriggio, a causa di un infarto, Santo Castiglione, ex presidente del consiglio di amministrazione dell’Ast (Azienda Siciliana Trasporti) e padre del deputato regionale dell’Mpa Giuseppe Castiglione. In passato è stato anche presidente dell’autorità portuale di Catania, consigliere provinciale e assessore al Comune etneo.

Camera ardente a Palazzo Minoriti

La camera ardete verrà allestita giovedì mattina 28 dicembre a Palazzo Minoriti, sede del consiglio provinciale. Castiglione è stato eletto due volte ricoprendo anche l’incarico di capogruppo. Un minuto di silenzio, su richiesta del presidente Sebastiano Anastasi, è stato osservato prima della seduta del Consiglio comunale di oggi.

L’Mpa, “Affranti dal dolore, vicini a Giuseppe e alla famiglia”

I deputati, amministratori, esponenti e dirigenti dell’Mpa (Movimento per l’Autonomia) hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia. “I deputati regionali, tutti gli esponenti e amici del Mpa sono sconvolti dalla notizia della scomparsa di Santo Castiglione. Politico di razza e superbo amministratore da sempre vicino al nostro movimento. Un uomo che ha speso la sua vita per il bene di Catania, servendola in diversi ruoli politici e amministrativi. Il nostro pensiero e il nostro abbraccio va al figlio Giuseppe, nostro deputato regionale ma soprattutto amico, alla moglie Graziella e a tutta la famiglia”.

Falcone, “Addolorati per perdita amico generoso e leale”

“Con profondo dolore abbiamo appreso dell’improvvisa scomparsa di Santo Castiglione, protagonista della politica catanese e regionale per tanti anni, amico leale e perbene, persona di grande cuore. Infaticabile, generoso, sempre sul pezzo quando si trattava di difendere la città di Catania e la sua gente, Castiglione ha dato prova di capacità amministrative e dedizione tutte le volte in cui era stato chiamato a responsabilità pubbliche. Mancherà moltissimo a tutti noi. Al figlio Giuseppe, valido collega in Ars, alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene, sentite e commosse condoglianze”. Così l’assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, a seguito della scomparsa dell’ex presidente Ast e dell’Autorità portuale etnea Santo Castiglione.

Il cordoglio del sindaco Trantino della Giunta e del consiglio comunale

“Apprendiamo sgomenti l’improvvisa scomparsa di Santo Castiglione, un uomo leale e generoso che ha amato visceralmente Catania e servito con abnegazione, anche nei ruoli di consigliere provinciale, assessore comunale e presidente dell’Autorità Portuale e da ultimo da presidente del Cda dell’Ast. La passione politica ha contraddistinto la sua vita fin dalla gioventù, un sentimento che ha trasmesso al figlio Giuseppe diventato deputato regionale e prima ancora presidente del consiglio comunale. Siamo tutti vicini a Giuseppe, alla moglie Graziella, dipendente comunale, a tutti i familiari che in questi momenti piangono la perdita di un uomo conosciuto e apprezzato in tutta la città per il suo altruismo”.

E’ il cordoglio espresso dal sindaco di Catania Enrico Trantino a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la giunta, del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e dell’intero civico consesso.