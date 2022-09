Giuseppe Castiglione eletto deputato alla Camera con Azione-Italia viva che in Sicilia ottiene 3 rappresentanti. Castiglione è stato eletto nel collegio SICILIA 2 – P02.

Sui social, “Grazie, grazie, grazie”

E’ lo stesso Castiglione a comunicare la sua elezioni alla Camera con la lista di Calenda. “Dopo 5 anni – dice – mi sa che torno alla Camera dei Deputati”.

Eletto anche Giorgio Mulè

Arrivano tutti gli altri nomi dei candidati siciliani eletti alla Camera e al Senato nei collegi plurinominali. Uno di essi è Giorgio Mulè, eletto nel collegio Sicilia 1. “Sono orgoglioso ed emozionato per la mia elezione di deputato di Forza Italia”. Questa la sua prima reazione.

Giorgio Mulè già sottosegretario alla Difesa

“È stata appena data comunicazione ufficiale della mia elezione a deputato di Forza Italia! L’ho saputo mentre con Renato Schifani seguivamo lo spoglio che lo sta incoronando presidente della Regione Siciliana. Sono felice, orgoglioso ed emozionato. Grazie a tutti!”, lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

Gli eletti all’uninominale

Mentre in Sicilia si attendono i risultati delle elezioni regionali. Sono arrivati i nomi degli eletti con il sistema maggioritario alla Camera e al Senato per quanto riguarda le elezioni politiche che hanno visto il successo della coalizione di centrodestra. In Sicilia all’uninominale 14 seggi su 18 vanno al centrodestra – 10 alla camera e 4 Senato – due al movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord; e due al Movimento cinque stelle. Per il Senato all’uninominale risultano eletti per il centrodestra Nello Musumeci a Catania, Stefania Craxi a Gela, Raoul Russo a Marsala e Salvatore Sallemi a Siracusa. Dafne Musolino per il movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord, nel collegio di Messina. Per il Movimento cinque stelle. Dolores Bevilacqua per il M5s nel collegio Palermo Settecannoli.

Gli eletti alla Camera all’uninominale

Alla Camera, per il centrodestra, Michela Brambilla, nella circoscrizione Sicilia 1, collegio di Gela; Carolina Varchi, a Palermo, quartiere Resuttana San Lorenzo; Saverio Romano a Bagheria; Marta Fascina a Marsala. Calogero Pisano nel collegio di Agrigento. Tommaso Calderone nella circoscrizione Sicilia 2, Barcellona Pozzo di Gotto; Valeria Sudano a Catania, Francesco Ciancitto ad Acireale, Nino Minardo a Ragusa, Giovanni Luca Cannata a Siracusa.

Eletto anche Francesco Gallo, per Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Per il M5s Davide Aiello, a Palermo, quartiere Settecannoli.