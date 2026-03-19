Un confronto per nuove competenze e tutela dei diritti nel lavoro sindacale

Si è concluso oggi a Catania il corso di formazione per quadri sindacali promosso dalla Segreteria Provinciale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia). L’iniziativa si è sviluppata in tre giornate e ha coinvolto operatori chiamati a svolgere un ruolo attivo nell’azione sindacale, oltre a numerosi appartenenti alla Polizia di Stato interessati ad approfondire strumenti e dinamiche della rappresentanza.

L’evento ha registrato una partecipazione costante. Un dato che conferma l’interesse crescente verso percorsi di crescita professionale legati alla tutela dei diritti e all’organizzazione sindacale.

Il corso ha offerto un’occasione concreta di confronto su temi centrali per il personale in divisa. Al centro dei lavori, il funzionamento dell’organizzazione sindacale e gli strumenti di concertazione, elementi che incidono direttamente sulla vita lavorativa degli operatori.

Non si è trattato solo di teoria. Gli incontri hanno puntato su contenuti pratici e applicabili, con l’obiettivo di rendere i partecipanti più consapevoli nel loro ruolo.

Ultima giornata tra diritti, tutela legale e analisi tecnica

La giornata conclusiva è stata moderata dal Segretario Generale Provinciale Tommaso Vendemmia, che ha aperto i lavori introducendo i temi principali. Tra questi, la disciplina interna e la tutela degli istituti legati a congedi, riposi e indennità di compensazione. Argomenti concreti, che riguardano da vicino il quotidiano degli operatori e che spesso generano dubbi interpretativi.

Di rilievo l’intervento del dott. Carmelo Spampinato, avvocato amministrativista. La sua partecipazione ha portato un contributo tecnico di alto livello. Durante il suo intervento sono stati affrontati i fondamenti del diritto amministrativo, lo Statuto dei Lavoratori e le modalità di accesso agli atti. Temi complessi, resi con un taglio pratico. L’obiettivo è stato fornire strumenti immediatamente utilizzabili nell’attività sindacale.

Altro momento centrale è stato l’intervento del dott. Tommaso Tamburino, componente della Camera Penale “Serafino Famà” di Catania. Il relatore ha approfondito il tema del cosiddetto “pseudo scudo penale”, chiarendone la reale portata giuridica. Un passaggio utile per superare interpretazioni semplificate e letture distorte.

Tamburino ha poi analizzato la tutela legale e gli atti di garanzia, aspetti che incidono direttamente sulla serenità operativa degli operatori di polizia.

A chiudere il ciclo formativo è stato il Segretario Nazionale Luigi Lombardo, la cui presenza ha confermato l’attenzione della struttura nazionale verso l’iniziativa di Catania. Nel suo intervento ha affrontato il tema della gestione dei conflitti e delle norme di raffreddamento, strumenti che consentono di mantenere equilibrio e incisività nell’azione sindacale.

Il percorso promosso dal SIAP Catania va oltre un semplice ciclo di incontri. Si tratta di un progetto strutturato, costruito per offrire una formazione concreta e operativa per preparare figure sindacali competenti, in grado di tutelare i diritti dei colleghi con consapevolezza e senso di responsabilità.