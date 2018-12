A Catania

“Non sarà necessaria alcun intervento legislativo per stabilizzare i 31 precari storici del teatro Bellini di Catania. Oggi in Commissione tutte le forze politiche hanno condiviso unanimemente l’avvio del percorso burocratico che, grazie all’applicazione norme della legge Madia ed al reperimento dei fondi da inserire nella prossima legge di bilancio, restituirà finalmente prospettive ai lavoratori ed alle loro famiglie”. Lo dice il presidente della quinta Commissione Lavoro, Formazione e Cultura dell’Ars Luca Sammartino.

“Il Pd sosterrà fino in fondo la battaglia dei lavoratori che vantano diritti maturati e mai affermati con gravi conseguenze sulla produzione teatrale e culturale del teatro stesso. Nel più breve tempo possibile – aggiunge Anthony Barbagallo – il sovrintendente trasmetterà al revisore dei Conti la relazione contenente il fabbisogno del personale per la quantificazione delle somme necessarie al pagamento degli stipendi. Noi presenteremo una proposta da inserire in finanziaria per lo stanziamento di 700 mila euro somma – continua – che consentirà di supportare l’assunzione a tempo indeterminato delle 31 unità di personale che, pur lavorando da anni grazie a contratti temporanei, ha consentito al teatro di portare in scena produzioni di alto livello”.

“Ci auguriamo – conclude Sammartino – che anche la soprintendenza e l’assessorato collaborino al completamento di un iter veloce e certo”.