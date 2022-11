L’episodio segnalato da una cliente del locale nel Catanese

Caso chiuso in pochi minuti dai carabinieri per un cellulare rubato all’interno di un fast food di Catania. I militari dell’arma sono riusciti a rintracciare il ladro del telefonino che aveva sottratto con la sua mano lesta ad una cliente dell’attività. In manette è finito uno straniero 26enne pregiudicato. Ha praticamente adocchiato la preda e si è avvicinato al suo fianco, attendendo il momento in cui entrare in azione. E’ bastato qualche secondo di distrazione e il giovane ladro ha fatto colpo portando via il telefono oltretutto di un certo valore. I carabinieri sono subito piombati in zona ed hanno rintracciato il ladro che probabilmente stava tramando qualche altro furto.

L’arresto in flagranza

L’operazione dei carabinieri del nucleo radiomobile ha portato all’arresto in flagranza per furto aggravato di un 26enne pregiudicato di nazionalità rumena. I militari dell’Arma erano intervenuti in seguito ad una segnalazione fatta alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Catania. Il loro arrivo è stato tempestivo in un fast food di via Etnea, dove poco prima era stato rubato il cellulare dal valore di diverse centinaia di euro ad una 38enne catanese, cliente dell’attività di ristorazione.

La mano lesta

In particolare la vittima, al momento di pagare il conto, era stata avvicinata dal giovane ladro che, approfittando della sua temporanea distrazione, si era fulmineamente impadronito del telefonino, per un attimo appoggiato sul bancone vicino alla cassa. Immediate le battute di ricerca che, anche grazie al limitato lasso di tempo intercorso dal furto, hanno permesso di rintracciare il malvivente all’interno di un vicino negozio di profumi. Il 26enne, dopo la perquisizione, è stato effettivamente trovato in possesso del cellulare, subito restituito alla proprietaria, visibilmente sollevata dal suo celere ritrovamento.

Altro arresto per droga nel Catanese

In queste ore c’è stato un altro arresto nel Catanese. Le manette sono scattate per un pusher in moto dopo un breve inseguimento con i carabinieri. Non gli è bastato imboccare una strada vietata al transito violando l’area pedonale nel centro di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese. I militari non solo lo hanno acciuffato ma si sono anche resi conto che aveva con sé della droga.