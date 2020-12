episodio accaduto ad ortigia, il centro storico di siracusa

Aveva approfittato che una turista facesse il bagno nelle acque di Calarossa, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, per portarle via il suo zainetto contenente un Iphone X. La vittima, originaria di Napoli, si è rivolta ai carabinieri che, dopo alcuni mesi di indagini, hanno individuato un uomo che aveva nella sua disponibilità quel cellulare, per cui S.C. classe ’77, cittadino romeno, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per ricettazione.

Un sollievo per la donna, che era arrivata in estate a Siracusa e dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine soggiornava in una camera in una struttura alberghiera di Ortigia. Approfittando del sole, la turista aveva deciso di recarsi nella spiaggia di Calarossa, a due passi dal Castello Maniace, uno dei litorali preferiti dai visitatori e dagli stessi siracusani. Quell’uomo si sarebbe accorto dello zainetto e non appena ha visto la donna immergersi in acqua non ha perso dell’altro tempo, afferrando la refurtiva e sparendo. Pensava ormai di averla fatta franca e soprattutto di essersi impossessato di quel telefonino, tra i più cari sul mercato, e così avrebbe cambiato scheda, secondo quanto sostenuto dai carabinieri della stazione di Ortigia, e cominciato ad usarlo.

Gli investigatori sono riusciti a seguire le tracce lasciate dall’indagato e così si sono presentati nella sua abitazione che è stata passata al setaccio ed al termine della perquisizione i militari hanno rintracciato il cellulare. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria che ha ringraziato i carabinieri, al comando del maresciallo della stazione del centro storico, Santo Parisi.