Un dirigente scolastico è stato arrestato da Carabinieri della Compagnia di Caltagirone nel Catanese per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni. La vicenda è avvenuta a Grammichele

La denuncia di una quindicenne

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una 15enne su presunti atti sessuali subiti. L’inchiesta ha fatto emergere altre 6 vittime delle ‘attenzioni’ dell’indagato, che secondo l’accusa sarebbero avvenute nell’ufficio di presidenza dove le convocava con la scusa di discuterne il rendimento scolastico.

Il Preside ai domiciliari

Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura. Si tratta di un dirigente scolastico di Grammichele nel Catanese. L’uomo ha 61 anni.

Costrette a subire

Secondo il racconto della giovanissima che i carabinieri hanno considerato da subito credibile, l’uomo le costringeva a subire atti sessuali. Un racconto avvalorato dalle testimonianze di altre sei ragazze alle quali si è è risalite durante le indagini. Ai Carabinieri le giovani hanno fatto racconti e ricostruzioni dettagliate degli eventi.

Un preciso modus operandi

Il presidente sarebbe stato una sorta di ‘orco seriale’. Avrebbe convocato le alunne nel proprio ufficio, in presidenza, per parlare del loro rendimento scolastico o del comportamento in classe e in generale a scuola. Ma la situazione, nell’ufficio de preside, sarebbe poi degenerata. L’uomo minacciava di sculacciarle e poi cercava l’approccio fisico,. Si andava dai semplici abbracci alle pacche sul sedere.

Due delle sette ragazze raccontano di un bacio e una di strusciamenti non certamente casuali. Tutte raccontano si carezze inappropriate sulla pancia scoperta, di pacche sul sedere e di abbracci non richiesti

Il timore a raccontare

Per tutte sarebbe scattata una sorta di timore nel raccontare. Una paura di conseguenze sia sul rendimento scolastico che nei rapporti con insegnanti e alunni a scuola. Timori che una quindicenne ha superato per prima aprendo la strada al racconto delle altre ragazze