Iniziativa di Qds, fondazione Marilù Tregua ed Andos dal 12 al 14 maggio

La prevenzione del tumore al seno non si ferma. Dal 12 al 14 maggio a Catania si terrà la settima edizione di Maggio in… forma in cui Quotidiano di Sicilia (Qds), Fondazione Marilù Tregua ed Andos fanno opera di prevenzione offrendo 300 mammografie gratuite alle donne tra i 40 ed i 49 anni.

Giovedì 12 maggio l’iniziativa si terrà a Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele II. Sabato 14 maggio, dalle 9 alle 13, a piazza Stesicoro, nel cuore del capoluogo etneo, saranno raccolte le prenotazioni per gli screening mammografici omaggiati alle donne di 40-49 anni.

Maggio in… forma

Dal 2015 in ricordo di Marilù si svolge la campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno “Maggio in…forma“, avviata in collaborazione con l’Associazione Donne Operate al Seno.

Un’iniziativa di grandissima valenza sociale che, nel corso di questi cinque anni, ha consentito di omaggiare oltre 1000 esami mammografici alle giovani di 40-49 anni, non raggiunte dai programmi di screening del sistema sanitario nazionale, contribuendo in tal modo a salvare la vita di 30 donne che, incoraggiate a fare prevenzione, sono risultate positive a seguito della visita mammografica.

Fondazione Marilù Tregua

La “Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua” nasce nel 2012, un anno dopo la scomparsa di Marilù Tregua, nell’intento di mantenere vivi la sua etica ed i suoi valori, fra i quali l’amore per la Sicilia.

Rivolge la propria attività alla conoscenza, valorizzazione, ristrutturazione e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, oltre che alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie umane.

La propria missione è la promozione di valori quali “Merito – Responsabilità – Crescita – Solidarietà”, che persegue erogando borse di studio, per la partecipazione a master post Università, a giovani disagiati economicamente, finanziando, in convenzione con l’Università attività di ricerca ed infine mediante l’erogazione di liberalità ad enti sociali, caritatevoli e a soggetti bisognosi.

Marilù Tregua era una donna giovane e forte che, come molte altre donne, si è trovata ad affrontare la malattia, in giovane età, con grinta e coraggio senza cedere allo sconforto, con la serenità di chi ha dentro di sé i valori eterni della vita e dell’amore. Il suo sorriso è ancora e sempre sarà nei nostri cuori.

Borse di studio

Per sostenere i giovani che desiderino investire nella propria formazione post laurea la Fondazione mette a bando ogni anno delle borse di studio per master universitari di II livello.

Il bando si rivolge a giovani laureati, con non più di 35 anni di età, residenti in Sicilia, i quali si trovino in situazione di svantaggio economico attestato da autocertificazione Isee ed Ispe.