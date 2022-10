Chiuso il secondo weekend della celebre kermesse di salto ostacoli

Roberto Previtali con la sua Ballyane de Beauval ed il giovane carabiniere Francesco Correddu sono i vincitori delle wild card della 37° Coppa degli Assi che si è chiusa ad Ambelia, nel Catanese. Un fine settimana con grandi numeri, migliaia di spettatori alla tenuta e collegati al canale 206 di Sky Sport che ha trasmesso la diretta.

Previtali protagonista nella prima tappa

La prima tappa del concorso internazionale di salto ostacoli più longevo della storia dopo quello di Piazza di Siena, organizzato dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e promosso dalla Regione, ha visto trionfare Previtali nella quarta tappa dell’Italian Champions Tour.

Correddu vittorioso nel secondo weekend catanese

Correddu ha invece vinto il secondo weekend catanese garantendosi l’accesso alla tappa veronese della Longines Fei World Cup.

Bignardelli “Un successo il format su due weekend”

Fabrizio Bignardelli, show director della manifestazione, fa un bilancio di questa edizione: “il format su due weekend, e il montepremi con le wild card per Verona, hanno dato il via ad una formula di successo” che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di cavalieri che avevano già conquistato la Coppa alla Favorita – da Gaudiano a Vacirca, da Chiaudani a Sottile. Anche i volti della nazionale non sono mancati, Bologni, Chimirri, Isoardi sono solo alcuni dei cavalieri che il CT Marco Porro è voluto venire a salutare e visionare in prima persona.

Grimaldi Ambelia è la casa dei cavalli”

Ciò che rende unica la manifestazione è anche la Tenuta Ambelia. “È la casa dei cavalli, è un luogo che sta rinascendo portando con sé la preservazione delle razze autoctone siciliane. E renderlo sede di competizioni di questo profilo dimostra che è sempre più importante unire lo sport con la cultura, nel segno dell’amore per i cavalli” commenta Caterina Grimaldi di Nixima, presidente dell’Istituto di Incremento Ippico di Sicilia.

L’augurio del team di cavalieri italiani, dei tecnici e degli ufficiali di gara, è quello di trasformare la Sicilia nella meta di un tour outdoor, tra febbraio e marzo, che prenda il posto dei concorsi spagnoli. Un tour guardato con interesse anche dai riders stranieri provenienti da Germania, Austria, Algeria, Francia e Belgio, che tornano a casa soddisfatti e fissano in calendario le date della prossima edizione.

Le altre gare della Coppa degli Assi

Il catanese Carabotta in sella a Dea di Nixima ha vinto la gara H 125. Il premo dell’assessorato al Turismo Regione Sicilia riservato alla gara H 145 ha visto l’arma dei Carabinieri protagonista col podio conquistato interamente dagli atleti scelti del gruppo sportivo delle forze armate. Il gradino più alto va all’emiliano Filippo Marco Bologni in sella a Diplomat, il secondo è del lucano Emanuele Gaudiano con Conthargo-Blue e, infine, segue il comasco Francesco Correddu in sella a Kikka del Leccione.

Appuntamento con la Coppa degli Assi nel 2023

Si pensa già alla 38° edizione. Appuntamento dal 22 al 24 settembre e dal 29 al 1° ottobre 2023.