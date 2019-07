Le previsioni

Caldo e ancora caldo in Sicilia per la giornata di domani. Anche se si cominciano ad avvertire i primi segni di una seppur minima inversione di tendenza, che da giovedì dovrebbe essere più chiara.

La giornata sarà contraddistinta da una sensibile copertura nuvolosa. Ma ancora le temperature si manterranno calde. In leggera diminuzione sul versante tirrenico ma apice dell’ondata di calore nell’hinterland di Catania e Siracusa con massime fino ai 40-42°C in città; valori perlopiù compresi tra 35 e 38° nell’ Ennese, Nisseno.

Venti in rotazione e rinforzo da NO a partire dai versanti tirrenici peninsulari, ancora temporaneamente da O/SO in Sicilia nella prima parte del giorno. Basso Tirreno e Canale di Sicilia da poco mossi a mossi; Ionio inizialmente poco mosso o quasi calmo sotto costa, tendente a divenire mosso a largo nel corso del dì.