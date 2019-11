la firma e la presentazione domani

Domani, martedì 5 novembre, alle ore 10, nella sede dell’Asp di Catania, in Via Santa Maria La Grande, 5 (sala riunioni, piano 6), sarà presentato il protocollo d’intesa Asp Catania-Federfarma Catania relativo alla distribuzione di ausili e presidi in assistenza farmaceutica integrativa e alla promozione degli screening oncologici sul territorio.

Firmeranno il protocollo il dott. Maurizio Lanza, direttore generale dell’Asp di Catania e il dott. Gioacchino Nicolosi, presidente Federfarma Catania e Federfarma Sicilia.

Interverranno, per l’Asp di Catania, il dr. Antonino Rapisarda e il dott. Giuseppe Di Bella, rispettivamente direttore sanitario e direttore amministrativo; la dott.ssa Anna D’Agata, direttore del Dipartimento del Farmaco; l’ing. Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione; il dr. Domenico Neri, direttore del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio; per Federfarma Catania: il vicepresidente, dott. Salvo Buda e il segretario, dott.ssa Giovanna Crisafulli.