Aveva accelerato il passo alla vista della pattuglia di polizia

Finisce in manette un giovane pusher a Catania. Ha tentato di eludere i controlli della polizia, provando a fuggire per evitare di essere identificato. Tentativo però che è andato a vuoto ed è finito in manette.

I controlli nel quartiere San Berillo

Ad operare personale delle Volanti di Catania in transito nella zona del centro storico cittadino, nelle immediate vicinanze del quartiere San Berillo. Era qui che notava un giovane il quale, alla vista della pattuglia della polizia di Stato, accelerava il passo, tentando di evitare di farsi identificare. Gli agenti, grazie alla loro esperienza e all’approfondita conoscenza del territorio, riconoscevano il soggetto, un giovane di 21 anni disoccupato, con precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Il controllo e le conferme

Hanno quindi proceduto al controllo del soggetto che veniva trovato in possesso di 33 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. In considerazione di quanto accertato, il 21enne veniva arrestato e su, disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.