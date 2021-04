Controlli anti Covid

Operazione di polizia a San Berillo Vecchio, quartiere di Catania

Forze dell’ordine controllano cittadini, negozi migranti

Multe, sequestri, chiusure e controlli anti Covid

Operazione straordinaria interforze nel quartiere San Berillo Vecchio, a Catania a opera di tutte le forze di polizia, con il concorso della Polizia Locale e il contributo dell’Esercito Italiano dell’operazione Strade Sicure, con l’obiettivo di affermare la presenza dello Stato ed elevare il livello di legalità.

Controlli interforze

Nel servizio straordinario interforze appena concluso sono state coinvolte diverse specialità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale. Il quartiere è stato nuovamente sottoposto a stringenti controlli di tutti i soggetti che stazionavano nelle vie interessate, con il supporto di due squadre del Reparto Mobile di Catania. Azioni operative sono state compiute dagli uomini del Commissariato Centrale e della Squadra Mobile, che hanno effettuato mirate perquisizioni, alla ricerca di armi e droga, soprattutto, ma anche beni e oggetti provento di furti e rapine.

Controlli, multe e sequestri

Nel corso dei servizi sono state identificate 65 persone e sono stati controllati 56 veicoli, accertando, complessivamente, 11 illeciti amministrativi per violazioni del Codice della Strada, per un importo complessivo delle sanzioni pari a 7.240 euro. In particolare, il conducente di un veicolo è stato sanzionato per guida senza patente e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo; un altro conducente è stato, invece, sanzionato per mancanza di copertura assicurativa sul veicolo, che è stato, pertanto, sottoposto a sequestro amministrativo. Nell’ambito dei servizi, inoltre, sono state emesse sanzioni anche per le violazioni dei divieti di sosta e rimosse due autoveicoli.

Controlli anti Covid

Sono stati controllati 7 esercizi commerciali, uno dei quali, un esercizio di vicinato di via Sada, sanzionato per non aver mai presentato la SCIA; un esercizio di somministrazione di alimenti e bevandein Corso Sicilia, è stato invece sanzionato in quanto si consentiva agli avventori il consumo di alimenti e bevande al suo interno. Disposta la chiusura per 5 giorni dell’attività commerciale.

Migranti irregolari, una espulsione

Eseguite, ancora, perquisizioni domiciliari e ispezioni visive possibili nascondigli, anche di ridotte dimensioni, in cui nascondere droga o armi. Infine, è stata verificata la posizione sul territorio nazionale di 6 cittadini stranieri, accompagnati all’Ufficio Immigrazione per la verifica la regolarità del loro soggiorno, all’esito delle quali uno è risultato non ottemperante all’ordine di lasciare l’Italia emesso dal Questore. Il Prefetto ha disposto un ulteriore provvedimento di espulsione.