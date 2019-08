Un senegalese di 31 anni è stato bloccato dalla polizia a Catania nel quartiere di San Berillo Vecchio dopo un lungo inseguimento a piedi per le vie e tra i vicoli della zona.

Le volanti erano intervenute dopo la segnalazione di alcuni cittadini al 113 che denunciano la presenza di un uomo che si aggirava per il quartiere con un grosso coltello. Individuato il senegalese i poliziotti cercavano di fermarlo ma lui si opponeva al controllo e dopo essersi divincolato si dava alla fuga.

Raggiunto per due volte per altrettante volte riusciva a divincolarsi e continuare a scappare. Era necessario l’intervento di altre volanti per accerchiarlo e bloccarlo. L’uomo veniva effettivamente trovato in possesso del coltello con lama da 21 centimetri e denunciata per il possesso dell’arma bianca e per resistenza a pubblico ufficiale