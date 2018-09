La vittima ha riportato lesioni guaribili in 8 giorni

Una lite al bar, scoppiata per futili motivi, ha portato all’accoltellamento di un uomo, finito in ospedale, e alla denuncia dell’aggressore 67enne accusato di lesioni personali.

E’ successo a Militello Val di Catania in un bar in via Umberto. Come riporta gazzettinonline.it, qui, poco prima dell’aggressione, il proprietario del locale aveva chiesto ad un cliente di andare a fumare fuori perché infastidito dal fumo. Nonostante l’insistenza del 67enne, il fumatore è rimasto all’interno del locale a finire la sigaretta.

Per tutta risposta, il proprietario del bar ha atteso la vittima all’esterno e, dopo una violenta discussione, ha accoltellato il cliente. A lanciare i soccorsi, uno dei presenti che ha chiamato i carabinieri che sono riusciti a disarmare l’aggressore. La vittima è stata trasferita in ospedale ed ha riportato lesioni guaribili in 8 giorni.

Per saperne di più