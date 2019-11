dal 15 novembre

Un week end all’insegna del rombo dei motori e delle ruote classiche. Emozioni forti al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania dove, a partire da venerdì 15 novembre, verrà allestito l’Etna Race Village, uno spazio interamente dedicato non solo agli appassionati di auto ma anche a quanti vorranno provare il brivido della velocità.

Nell’area parcheggi, infatti, saranno allestiti un circuito ed un vero e proprio paddock con 70 autovetture da corsa che, con i rispettivi equipaggi, saranno protagonisti di due intense giornate di prove. Sabato 16 i piloti si cimenteranno in una performance non cronometrata, mentre domenica (sia mattina che pomeriggio) sono in programma delle prove cronometrate non competitive. Ma c’è di più: ai clienti del Centro Sicilia sarà data la possibilità di poter girare al fianco dei piloti.

Per poter vivere queste emozioni basta entrare in possesso della My Special Card sottoscrivibile presso l’infopoint e partecipare al sorteggio in programma sabato 16 novembre alle ore 17.00 e domenica 17 novembre alle ore 12.30 e alle 17.30. In palio c’è, per ogni sessione, uno dei 5 giri da copilota.

Nell’area eventi interna alla galleria del Centro Sicilia, invece, verranno esposte delle vetture storiche e da corsa, autentici gioielli su quattro ruote capaci di affascinare intere generazioni.

L’organizzazione è a cura di Ad Maiora Eventi, Associazione Mostra dello Sport Catanese, Associazione S.B.C. Corse in collaborazione con la scuderia Belpasso Corse.