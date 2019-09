la kermesse fino al 6 ottobre, tutti gli eventi sono gratuiti

Successo di pubblico e apprezzamenti per la kermesse Super Heroes Show, il festival con i personaggi più amati del mondo dei fumetti e dei cartoon che sta animando il parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco.

La rassegna, che andrà avanti fino al prossimo 6 ottobre, prevede live show, scenografie interattive, esposizione di figure a grandezza naturale, action figures, collezionismo, scuola di fumetto, raduni e cosplay contest.

In questa prima settimana sono stati tantissimi gli appassionati, ma anche semplici curiosi, ad affollare l’area eventi del Centro Sicilia che si è di fatto trasformata in una sorta di set cinematografico grazie agli spettacoli che hanno per protagonisti proprio i Supereroi.

Sono tante, comunque, le attrazioni del festival a partire dalle riproduzioni o dalle ‘armi’ adoperate dai Super Heroes per sconfiggere i cattivi, ma anche il corner di make up che dà la possibilità ai più piccoli di vivere al meglio le avventure di Superman, Batman, Spiderman e compagni o le lezioni di tiro con l’arco in compagnia di Occhio di Falco e Vedova Nera.

Per conoscere il programma completo del prossimo week end basta collegarsi al sito internet di Centro Sicilia o seguire i canali social. Tutti gli eventi sono gratuiti.